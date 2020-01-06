Гаджеты: Система BeiDou — аналог GPS из Китая завершит формирование летом 2020 года



Спутниковые навигационные системы создаются ведущими странами или ассоциациями и предназначены для формирования независимых от глобальных конкурентов платформ. В середине следующего года Китай завершает свою собственную систему BeiDou(BeiDou Navigation Satellite System, BDS) способную предоставить информационное обеспечение сопоставимое с GPS (США), Galileo (Европа) и ГЛОНАСС (Россия).

В последние дни уходящего года глава проекта BeiDou сообщил о выводе на рабочую орбиту главной группировки спутников. Ракета Long March 3B запущенная 23 декабря обеспечила доставку на орбиту спутников ставших 56 и 57 в основной группировке или 23 и 24 спутником третьего поколения системы позиционирования Beidou.

Вывод спутников системы позиционирования BeiDou III поколения начался в ноябре 2017 года. После этого китайские специалисты провели 18 запусков и вывели на орбиту 30 спутников. Всего с начала проекта было запущено 57 спутников, развернутых в группировку обеспечивающую глобальное покрытие Земли.

Первыми работоспособность BeiDou проверили жители Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона, где система была запущена в 2012 году в качестве системы регионального позиционирования. С конца 2018 года BeiDou перешла в разряд глобальной системы, а в настоящее время ее обслуживает 46 работоспособных спутников.

Завершающим этапом в рамках проекта BeiDou будет выведение на геостационарную орбиту еще двух спутников, запуск которых запланирован на начало 2020 года. После завершения формирования группировки наступит период стабильной работы без существенной модернизации. Следующий этап обновления BeiDou намечается лишь на 2035 год.

В настоящее время для китайских пользователей полностью открыт процесс подключения к системе BeiDou, а по данным статистики свыше 70% смартфонов работающих в Китае поддерживают BeiDou. Использование китайской системы глобального позиционирования в картографировании планируют в ближайшее время более 120 партнеров проекта.

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Последнее: Спутниковые навигационные системы создаются ведущими странами или ассоциациями и предназначены для формирования независимых от глобальных конкурентов платформ. В середине следующего года Китай завершает свою собственную систему BeiDou(BeiDou Navigation Satellite System, BDS) способную предоставить информационное обеспечение сопоставимое с GPS (США), Galileo (Европа) и ГЛОНАСС (Россия). В последние дни уходящего года глава проекта BeiDou сообщил о выводе […]