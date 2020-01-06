Мнение: Разбирайтесь сами

Международная коалиция (читай США) заявила, что из-за нападений про-иранских террористов на ее объекты в Ираке она временно прекращает координировать действия с иракской армией по борьбе с ИГИЛ. Для Багдада это не самая лучшая новость, потому что авиация коалиции — это, пожалуй, наиболее эффективный инструмент сдерживания кочующих мобильных групп боевиков ИГ, которые перемещаются по четырем иракским провинциям. Общее количество таких "кочевников" оценивается в 2-2,5 тысячи человек, но если учесть, что средняя численность группы — от 30 до 40 человек, то проблемы они создают нешуточные. Каждая группа может держать под контролем территорию в добрую тысячу квадратных километров, поэтому без авиации борьба с ними предельно неэффективна.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Международная коалиция (читай США) заявила, что из-за нападений про-иранских террористов на ее объекты в Ираке она временно прекращает координировать действия с иракской армией по борьбе с ИГИЛ. Для Багдада это не самая лучшая новость, потому что авиация коалиции — это, пожалуй, наиболее эффективный инструмент сдерживания кочующих мобильных групп боевиков ИГ, которые перемещаются по четырем иракским […]
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