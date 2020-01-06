В Киеве почтили память Лобановского. Видео

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Видео: ФК «Динамо» Киев / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Международная коалиция (читай США) заявила, что из-за нападений про-иранских террористов на ее объекты в Ираке она временно прекращает координировать действия с иракской армией по борьбе с ИГИЛ. Для Багдада это не самая лучшая новость, потому что авиация коалиции — это, пожалуй, наиболее эффективный инструмент сдерживания кочующих мобильных групп боевиков ИГ, которые перемещаются по четырем иракским […]
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