Мнение: Расстройство дипломатической личности

06.01.2020, 23:25, Разное

Министр Лавров поговорил на днях по телефону со своем китайским визави – Ван И. О чем нам радостно, новостью на главном выносе, поведал сайт российского МИДа.

Примечательный состоялся диалог в связи с Ираном и убийством Сулеймани:

«Министры подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств».

Мы тихо сели.

А как же применение силы Путиным против Украины в 2014 году, нарушение территориальной целостности этой страны, ее суверенитета? Аннексия Крыма? Российские войска и наемники в Донбассе?

Как же так, министр Лавров?

С китайскими товарищами понятно. Они хоть и товарищи Путина, но аннексию Крыма не признают. У них все четко.

А вот министра Лаврова мы понять не можем. У него какое-то дипломатическое расстройство. И уже не в первый раз.

Получается, что на Дальнем Востоке (с Китаем) и на Ближнем Востоке (с Ираком) Россия «суверенитет и территориальной целостности государств» уважает. А вот на Западе (с Украиной) у Лаврова это правило, отчего-то перестает работать.  

Между прочим, СССР, который Лавров и Путин до сих пор числят как бы своим государством и хотят, чтобы Россия была его продолжением, совсем не церемонился с суверенитетом на Ближнем Востоке. Закинул в 1979 году в Кабул группу захвата и убил там главу государства – Хафизуллу Амина, а потом и войска ввел. Почему бы Лаврову, осуждающему США за убийство Сулеймани, не вспомнить, что сами делали то же самое? Да еще и покруче.

Но Лаврову ни к чему вспоминать и сравнивать. Это ему невыгодно. Ему все божья роса. А нам не трудно – мы и сравним, и вспомним.

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Источник: СерпомПо



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Последнее: Министр Лавров поговорил на днях по телефону со своем китайским визави – Ван И. О чем нам радостно, новостью на главном выносе, поведал сайт российского МИДа. Примечательный состоялся диалог в связи с Ираном и убийством Сулеймани: «Министры подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств». […]

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