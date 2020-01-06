Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

06.01.2020, 23:19, Новости дня

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.

По данным Reuters, силы возглавляемой США международной коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших дней и недель», передает ТАСС.

«Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска», – говорится в документе.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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Последнее: Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным. По данным Reuters, силы возглавляемой США международной коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших дней и недель», передает ТАСС. «Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска», – говорится в […]

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