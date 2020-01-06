Мнение: Никто не едет в Крым

Глава Крыма Аксенов выложил официальные итоги туристического сезона 2019 в Крыму.

Коротко о туристических итогах 2019 года. За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года.

57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств.

По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек.

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины – порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к «оккупантам» в гости не ездят.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана. Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики. Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений.

Одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма является модернизация курортной инфраструктуры в регионах. Сейчас мы обсуждаем на федеральном уровне возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов. Мы должны выгодно, не в ущерб экологии и в интересах всех крымчан, продавать туристические возможности нашего полуострова. В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счет доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере. Туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. Это то, к чему мы стремимся.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/ — цинк

На Украине нацики продолжают бесноваться с требованиями поставить на границе с РФ памятник Бандере. Красноречивое напоминание о причинах по которым Крым и Донбасс свалили с Украины.

Ну а то, что украинская пропаганда против отдыха в Крыму не работает, было опытным путем установлено еще несколько лет назад, когда начался рост турпотока из Украины в российский Крым.

Минус миллион отдохнувших украинцев за год — неплохо.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Глава Крыма Аксенов выложил официальные итоги туристического сезона 2019 в Крыму. Коротко о туристических итогах 2019 года. За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года.57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч – поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего […]