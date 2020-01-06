Мнение: Невежество мальчика из Камеди

Батрутдинов произнёс набор пошлейших оппозиционных штампов и продемонстрировал абсолютное незнание темы коллайдеров и роли России

Паяц недоволен Искандерами, «совком» и «Великой Россией», не нравится, что «у Европы коллайдер», а у нас ракеты».

Только вот прежде, чем о чём-то говорить, комик сперва потрудился бы изучить матчать.

Дык действительно, Россия создала ракету и доставляет на МКС космонавтов, а более никто этого делать не может. А Батрутдинову я бы порекомендовал изучить тему обогащения урана и реакторов для АЭС на быстрых (очень быстрых, чай на допинге) нейтронов. Потому как для всех это пока фантастика, а США заводы, во Франции реакторы взрываются, а недемократичные российские работают.

Вспомним МОКС-топливо для реакторов, смесь урана и плутония, производство которого в России за небольшие деньги освоили, а в США не могут за любые.

И с учётом заката углеводородов и отсутствия вменяемой альтернативы для производства электроэнергии, встает перспектива, что разрабатывать северной стране — одноразовый, мгновенно устаревающий ширпотреб или технологии производства энергии, добычи ископаемых в Арктике, ледокольный флот и средства защиты от «партнёров», которые тоже хотят Кемска волость…

А Америка? А Америка сделала айфон. На китайском заводе Фоксконн.

Один из трёх первых в мире коллайдеров, построенных для изучения возможностей их использования в экспериментах по физике элементарных частиц был построен и запущен (позже итальянского, но раньше американского) у нас в Новосибирске в 1963 году.

Что именно до Большого Адронного Коллайдера, то специально поясню для этого телеведущего с ограниченным кругозором. БАК строили не «они», а «все мы»! Потому что никакая конкретная страна его не строила, это был совместный международный проект, и доля участия в нём России — одна из ведущих. Над созданием Большого адронного коллайдера работали более 700 российских физиков. Россия финансировала сооружение как детекторов, всех четырех, так и самого ускорителя. Всего в этом международном проекте участвуют более двух десятков стране.

Так что Коллайдер — он настолько же наш, насколько и французский. Причём Россия не только помогала его строить, но и более чем активно участвует в работе — более тысячи российских исследователей задействованы в экспериментах и являются соавторами открытий при работе с Коллайдером.

Более того, Россия сейчас в Дубне строит свой уникальный коллайдер. Это проект который реализуется уже в этом году. Он будет даже круче Большого адронного, хоть и меньше его по размерам. Основное отличие российского коллайдера НИКА от швейцарского ЦЕРНа в искомых частицах: на европейском приборе ученые заняты поиском неуловимого бозона Хиггса, а российским ученым предстоит изучение барионной материи, сформировавшейся миллиарды лет назад из кварков и глюонов, первичного кваркового «супа» из которой создался весь наш мир. Эксперименты с частицами, которые проведут в Дубне, раскроют загадки природы и основы мира.

Сейчас развитие науки такое, что строительство научных приборов становится крупнейшими международными проектами. И Россия практически во всех из них участвует. Частный пример: регистрация гравитационных волн. Был создан уникальный детектор, в создании которого приняли участие и российские ученые.

Дальше. России принадлежат несколько уникальнейших космических обсерваторий, аналогов которым даже не планируется ни в одной стране мира в ближайшие 15 лет. Я про «Радиоастрон» («Спектр-Р»), «Миллиметрон» («Спектр-М»), «Спектр-РГ» и (пока ещё разрабатываемый) «Спектр-УФ». К примеру последний будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолетовой области спектра примерно до 2035 года. Кто хочет, тот погуглит про эти научные обсерватории.

Все проекты, где участвует Россия, как международные, так и собственные уникальные, долго перечислять и это тема для отдельной статьи. Но в качестве ответа Батрутдинову пока достаточно и этого. Пусть пойдёт подучит матчасть мальчик.

https://chervonec-001.livejour…

Источник: Конт

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