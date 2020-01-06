Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восстановилась после операций и вышла на сцену

06.01.2020, 23:04, Разное

Дочь Любови Успенской восстановилась после нескольких операций. Сейчас 30-летняя Татьяна Плаксина пробует себя на российской сцене.
Единственная наследница артистки чуть больше года назад неудачно упала с велосипеда на Коста-Рике. После этого Татьяне Плаксиной понадобился ряд хирургических вмешательств. Девушка сломала челюсть и потеряла несколько зубов. Целый год дочь Успенской проходила восстановление в медицинских учреждениях Швейцарии. Завершающий этап реабилитации состоялся в Таиланде. Во время разговоров с прессой знаменитость говорила, что здоровье родственницы всегда будет для нее на первом месте.

Плаксина разместила на странице в Instagram новую фотографию, на которой она выступала на сцене. Дочь Успенской вернулась в Россию. Известно, что она увлекается живописью, а еще некоторое время преподавала йогу. Артистка состоит в дружеских отношениях с Глюкозой.
На днях наследница знаменитой исполнительницы отметила 30-летие. Любовь Залмановна заявляла, что она отлично поет.



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Последнее: Дочь Любови Успенской восстановилась после нескольких операций. Сейчас 30-летняя Татьяна Плаксина пробует себя на российской сцене. Единственная наследница артистки чуть больше года назад неудачно упала с велосипеда на Коста-Рике. После этого Татьяне Плаксиной понадобился ряд хирургических вмешательств. Девушка сломала челюсть и потеряла несколько зубов. Целый год дочь Успенской проходила восстановление в медицинских учреждениях Швейцарии. Завершающий […]

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