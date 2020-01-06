Мнение: Аистиная верность

Всем привет. Прочитала такую трогательную лав стори. Вот уже 15 лет аист по имени Клепатан, преодолевая 13 тысяч километров, прилетает к своей раненой подруге Малене. 22 года назад ее ранил охотник, и она больше не может летать. Но он! Он любит ее и не бросает уже 15 лет. Подумайте, он возвращается уже 15 лет! Каждый август аист вынужден оставлять свою подругу, чтобы мигрировать в Южную Африку. И каждую весну он возвращается. А пока аист в Африке, за Маленой ухаживает бывший школьный уборщик. Аисты построили свое любовное гнездышко прямо на крыше его дома, который находится в маленькой деревеньке Бродски-Варош, Хорватия. Именно благодаря ему стало известно об этой истории настоящей любви. А любовь настоящая, ребята. Даже на сердце потеплело. Как хотелось бы, чтобы и люди так же…

Источник: Достало

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британский актер Джаред Харрис, который сыграл ученого Валерия Легасова в сериале «Чернобыль», 5 января во время церемонии вручения кинопремий «Золотой глобус» вспомнил Украину. Об этом сообщает «Громадське». «Спасибо Киеву и Вильнюсу за гостеприимство. …Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу и защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. «Чернобыль» посвящен их мужеству и […]