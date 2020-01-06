Глава МИД Франции не исключил начала войны из-за разногласий Ирана и США

Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Ле Дриана, сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация вызывает у Парижа беспокойство, передает ТАСС.

«Ситуация очень серьезная, продолжается рост напряженности», – констатировал глава МИД Франции в эфире телеканала BFM.

«Риск войны будет высоким, если мы не мобилизуем все усилия для деэскалации», – предупредил французский министр, добавив при этом, что, несмотря на сложность ситуации, возможность для политического урегулирования сохраняется.

«Место для дипломатии есть всегда», – сказал Ле Дриан. Он отметил, что «президент Франции Эмманюэль Макрон в последние дни провел ряд телефонных бесед с российским, американским и европейскими коллегами». «Никто не заинтересован в войне», – считает министр.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит иранский генерал Касем Сулеймани – командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс». После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британский актер Джаред Харрис, который сыграл ученого Валерия Легасова в сериале «Чернобыль», 5 января во время церемонии вручения кинопремий «Золотой глобус» вспомнил Украину. Об этом сообщает «Громадське». «Спасибо Киеву и Вильнюсу за гостеприимство. …Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу и защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. «Чернобыль» посвящен их мужеству и […]