Болтон заявил, что готов свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа. Заявление опубликовано на сайте Болтона 6 января.
«Поскольку мое свидетельство снова подвергается сомнению, …я пришел к выводу, что, если Сенат выдаст повестку в суд для моих показаний, я готов дать показания», – сказано в документе.
Газета Politico написала 30 октября 2019 года, что Болтона пригласили на слушания в Конгресс на 7 ноября. Экс-советник отказался приходить.
В заявлении Болтон объяснил, что отказался свидетельствовать, ожидая решения суда по поводу неявки бывшего заместителя советника Трампа Чарльза Куппермана.
«Палата [представителей] выполнила свою конституционную задачу, приняв импичмент, связанный с вопросом Украины. Теперь Сенат должен выполнить свое конституционное обязательство по проведению импичмента», – считает Болтон.
24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».
Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.
Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.
Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.
На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.
В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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