Небензя объяснил отказ РФ и Китая поддержать заявление СБ ООН по Ираку

Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Во-первых, мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство», – приводит ТАСС слова дипломата.

«Заявление СБ было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января», – отметил Небензя. «Не учитывать это было невозможно», – подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, говоря о заявлении, заявил, что «любые действия Совета Безопасности должны быть сбалансированными». «Мы призываем США воздержаться от злоупотребления военной силой», – сказал он.

Ранее США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления СБ ООН по Ираку.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани, на которого Вашингтон возложил ответственность за проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны.





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