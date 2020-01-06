Небензя объяснил отказ РФ и Китая поддержать заявление СБ ООН по Ираку

Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Во-первых, мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство», – приводит ТАСС слова дипломата.
«Заявление СБ было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января», – отметил Небензя. «Не учитывать это было невозможно», – подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, говоря о заявлении, заявил, что «любые действия Совета Безопасности должны быть сбалансированными». «Мы призываем США воздержаться от злоупотребления военной силой», – сказал он.
Ранее США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления СБ ООН по Ираку.
Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани, на которого Вашингтон возложил ответственность за проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британский актер Джаред Харрис, который сыграл ученого Валерия Легасова в сериале «Чернобыль», 5 января во время церемонии вручения кинопремий «Золотой глобус» вспомнил Украину. Об этом сообщает «Громадське». «Спасибо Киеву и Вильнюсу за гостеприимство. …Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу и защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. «Чернобыль» посвящен их мужеству и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сирия начала совместную с Россией геологоразведку нефти / 25 декабря
- Экоактивистка предложила подключить волонтеров к помощи коммунальщикам / 4 декабря
- Врачи оценили вред для здоровья от работы 31 декабря / 21 декабря
- Автобус врезался в столб в Саратове, много пострадавших / 4 декабря
- Въезд российских болельщиков в страны Шенгена во время Евро-2020 захотели упростить / 30 ноября
- Похитившая и убившая ребенка няня признана невменяемой / 25 декабря
- РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархатом из-за признания поместной украинской церкви / 27 декабря
- Генсек НАТО проведет внеочередное заседание из-за гибели Сулеймани / 5 января