Специалисты перечислили ключевые автоновинки 2020 года в России

06.01.2020, 22:21, Разное

В 2020 году на российском рынке дебютируют сразу несколько интересных автомобилей. Эксперты решили назвать самые важные новинки, которые появятся в РФ в течение 12 месяцев.
Hyundai выпустит обновленную версию Solaris FL, так как её «китайский близнец» Verna уже появился в продаже. Из изменений стоит выделить наличие новых комплектаций. Еще один корейский автоконцерн – KIA, выпустит новый кроссовер Seltos в 3 модификациях с 123-, 149- и 177-сильными движками. Стоимость не превысит 1,34 миллиона рублей за базовую комплектацию. Кросс-хэтч Xceed появится у российских дилеров в двух исполнениях. Чешская компания выведет на рынок сразу 3 машины — Karoq, Rapid и Octavia четвёртой генерации.

Что касается немецких производителей, то в 2020 году Volkswagen выпустит Jetta в двух исполнениях, а также премиальный лифтбек Arteon, стоимость которого может быть очень высокой, отметили эксперты. В заключении стоит сказать пару слов о новинке Opel, которая вернулась в РФ в конце прошлого года. Разработчики решили выпустить моноприводный кроссовер Grandland X стоимостью 1,8 – 2,2 миллиона рублей.



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