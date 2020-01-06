Анну Семенович поклонники подозревают в беременности

06.01.2020, 22:04, Разное

Располневшую актрису и певицу Анну Семенович поклонники подозревают в беременности. Противоречивые слухи появились еще в ночь празднования Нового года.
Видео блогера Лилии Абрамовой, на котором представлен концерт знаменитой исполнительницы впечатлил многих не ярким танцем, а её округлившимся животом. Фанаты тут же бросились поздравлять Семенович с близким осуществлением её мечты. Ведь о ребенке 39-летняя певица, никогда не выходившая замуж, говорила уже не раз. Звучала и фраза об усыновлении малыша, настолько велико было желание подарить счастье материнской любви хоть одной маленькой душе.Поклонники внимательно присматривались к изменениям фигуры Анны Семенович, когда она была на ледяном шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки. Бывшая фигуристка получила огромное удовольствие «от волшебства на льду», а также сама покаталась на коньках.

Внимательные фанаты обратили внимание, что певица слишком активно прикрывалась театральным реквизитом. Другая часть подписчиков настроена не так оптимистически и уверяет, что в зимнее время Семенович всегда поправляется из-за своей склонности к полноте.



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Последнее: Располневшую актрису и певицу Анну Семенович поклонники подозревают в беременности. Противоречивые слухи появились еще в ночь празднования Нового года. Видео блогера Лилии Абрамовой, на котором представлен концерт знаменитой исполнительницы впечатлил многих не ярким танцем, а её округлившимся животом. Фанаты тут же бросились поздравлять Семенович с близким осуществлением её мечты. Ведь о ребенке 39-летняя певица, никогда […]

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