Мнение: Микропутч

В Венесуэле Мадуро решил проблему оппозиционного парламента как и положено революционеру — революционным методом. Всех оппозиционных депутатов просто не пустили в здание парламента, а оставшиеся верными идеям боливарианской революции четыре десятка депутатов из 167 общей численности избрали нового главу парламента. То, что не было кворума, никого не смущает — революция вообще к законности отношения не имеет.

Выброшенные из парламента 100 депутатов (из 167) в помещении газеты "Эль Насьональ" переизбрали Гуайдо председателем парламента Венесуэлы.

В целом эти действия Мадуро мало что меняют — для внешнего мира за исключением нескольких стран он так и остается узурпатором, новый парламент его сторонников вряд ли будет признан легитимным, политический кризис продолжается. И не только политический: венесуэльская нефтяная корпорация PdVSA фактически перестала существовать — все ее активы передаются китайской CNPC и Роснефти: "…Венесуэльская государственная компания PDVSA позволила некоторым партнерам взять под свой контроль нефтяные месторождения, сообщил Reuters со ссылкой на источники и бывшего министра нефти страны Рафаэля Рамиреса. По его словам, компания фактически передала управление добычей нескольким иностранным компаниям, хотя власти страны такую возможность юридически пока не закрепили. Контроль над добычей венесуэльской нефти получили в том числе «Роснефть» и китайская CNPC, утверждает бывший министр…"

Фактически это уже полное банкротство и передача компании кредиторам. У Венесуэлы после санкций и так было мало возможностей получать вожделенную валюту, теперь доллары можно заработать только на продаже кокаина — никаких других экспортных товаров и воможностей нет.

Нужно учитывать, что венесуэльская верхушка представляет из себя два основных клана: люди Мадуро контролировали венесуэльскую нефть, а люди Диосдадо Кабельо — наркотрафик из Колумбии. Доход по обеим линиям был примерно равным, что и создавало баланс отношений между двумя мафиозными группировками. Сейчас Мадуро лишился своего основного актива, а потому его акции в руководстве нефте-наркокартеля резко упали. Фактически теперь Венесуэла принадлежит наркобаронам из окружения Кабельо.

Общая экономическая ситуация в стране, безусловно, лишь ухудшится после окончательной сдачи нефтяных активов иностранцам. Фактически за просто так.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: В Венесуэле Мадуро решил проблему оппозиционного парламента как и положено революционеру — революционным методом. Всех оппозиционных депутатов просто не пустили в здание парламента, а оставшиеся верными идеям боливарианской революции четыре десятка депутатов из 167 общей численности избрали нового главу парламента. То, что не было кворума, никого не смущает — революция вообще к законности отношения не […]