ЕС призвал Иран вернуться к соблюдению ядерной сделки

Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы глубоко озабочены заявлением Ирана, что он не будет выполнять требования, согласованные СВПД. Это заявление прозвучало в момент серьезного роста напряженности в регионе. С европейской точки зрения, важно, чтобы Иран вернулся к соблюдению ядерной сделки. Мы должны убедить Иран, что это в его интересах», – цитирует ТАСС главу ЕК.
Фон дер Ляйен в своем заявлении предпочла вообще не упоминать, что причиной роста напряженности в регионе стала серия авиаударов США по Ираку и Сирии, в результате одного из которых в районе гражданского аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Она ограничилась лишь «призывом всех игроков к сдержанности».
По ее словам, Еврокомиссия 8 января проведет специальное заседание по ситуации в Ираке для координации действий по деэскалации, где верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и другие еврокомиссары «проинформируют о работе с иностранными игроками в Ираке и за его пределами». «Эта встреча послужит платформой для координации действий Еврокомиссии в регионе», – отметила фон дер Ляйен.
Ранее в ЕС пообещали принять решение о санкциях против Ирана после оценки МАГАТЭ.
Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг для обогащения урана.
В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.
Россия призывала Иран придерживаться договоренностей СВПД по иранской ядерной программе. В российском МИДе подчеркивали, что разрушительные процессы вокруг СВПД становятся необратимыми.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Венесуэле Мадуро решил проблему оппозиционного парламента как и положено революционеру — революционным методом. Всех оппозиционных депутатов просто не пустили в здание парламента, а оставшиеся верными идеям боливарианской революции четыре десятка депутатов из 167 общей численности избрали нового главу парламента. То, что не было кворума, никого не смущает — революция вообще к законности отношения не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Восточная Европа — уроки Чаушеску / 16 декабря
- VIII докфест от «Новой» и Артдокфеста: весь день 4 января — «Акция» / 4 января
- Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве / 1 января
- Мнение: Письмо: «Зеленого винограда нет» / 6 апреля
- Максим Фадеев представил общественности своих новых артистов после перезапуска лейбла «MALFA» / 7 декабря
- Райан Рейнольдс заявил, что их с Блейк Лайвли брака не существует: «Это проект» / 13 декабря
- Артём Михалков о разводе с супругой Дарьей: «Я никогда ни о чём не сожалел» / 2 декабря
- Россия прекратила поставки нефти в Беларусь / 4 января