Япония добивается возвращения из Ливана экс-главы Nissan

06.01.2020, 21:54, Новости дня

Япония пытается вернуть сбежавшего в Ливан бывшего главу компании Nissan Карлоса Гона, которого японская прокуратура обвиняет в финансовых нарушениях. Об этом 6 января заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает NHK.

По его словам, экстрадиции он намерен добиваться дипломатическими усилиями.

В своем заявлении Суга подчеркнул, что Гон покинул Японию незаконно, и пообещал реакцию на это.

64-летний Гон является фигурантом дела о нарушении закона о финансовых инструментах, его подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.

Экс-глава автомобильной компании находился под домашним арестом в своем доме в Токио, когда 29 декабря 2019 года ему удалось на частном самолете улететь в Турцию, после чего прибыть в Ливан, чьим гражданином он также является. Гону помогали несколько человек.

Багаж, в котором прятался Гон при вылете из Японии, не был проверен сканером.

По данным The Wall Street Journal, сбежать Гону, вероятно, помог бывший боец сил специального назначения армии США.

В Турции арестовали семь человек, которые могут быть причастны к побегу Гона из Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Япония пытается вернуть сбежавшего в Ливан бывшего главу компании Nissan Карлоса Гона, которого японская прокуратура обвиняет в финансовых нарушениях. Об этом 6 января заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает NHK. По его словам, экстрадиции он намерен добиваться дипломатическими усилиями. В своем заявлении Суга подчеркнул, что Гон покинул Японию незаконно, и пообещал реакцию […]

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