Мнение: Инвестиции-2019. Итоги. Пауза или провал?

При утверждении майского указа 2018 года предполагалось, что нацпроекты будут разработаны до конца года и в 2019 уже будут действовать на полную мощность. На основе заметного ускорения роста экономики. Для чего были запланированы массированные инвестиции.

Что получилось?

Вот последние статданные (Росстат):

👉Инвестиции в основной капитал (9 мес. к 9 мес.предыдущего года):

2018: +5,1%

2019: +0,7%,

👉Объем работ в «Строительстве» (11 мес. к 11 мес.предыдущего года):

2018: +5,7%

2019: +0,4%

👉Доля накопления основного капитала в ВВП:

2017 — 22,5%,

2018 — 22%,

III кв. 2019 — 21%.

(По майским 2012 года указам президента норма накопления должна была составить 25% к 2015 году и 27% к 2018. Не выполнено. В майском указе-2018 президент решил не задавать этот норматив. Наверное, чтобы снова не позориться…)

2019 год — очевидный спад инвестиций. Даже официально рост инвестиций замедлился почти до нуля.

А, скорее всего, они были явно ниже нуля, потому что официальные цифры Росстата основаны на досчетах инвестиций малых и средних предприятий, отчетности от которых Росстат не получает и выдает очевидно завышенные оценки (https://t.me/SerpomPo/2915). С его точки зрения, на крупных предприятиях застой, а на малых — прямо инвестиционный бум (рост двузначными темпами). Очень удобная дооценка, не правда ли?

Правительство, конечно все объясняет сложностями первого года запуска нацпроектов.

Но это имеет отношение только к госинвестициям. А что же частные? Их просто нет.

Более того, частный бизнес все сильнее увеличивает дивиденды. А что это значит? Он «обкэшивает» свой бизнес, выводит из него деньги. В итоге собственных средств на инвестиции нет, а кредиты слишком дороги — в первую очередь, из-за реального ужесточения денежной политики (https://t.me/SerpomPo/4942) центробанком.

Почему в стране инвестиционная стагнация?

1️⃣ Ограничения конечного спроса. Нет у людей денег. А кредиты они брать не могут — кредитный бум закончился, едва начавшись (https://t.me/SerpomPo/4245). Зачем инвестировать, если совершенно непонятны перспективы будущей продажи продукции? Точнее, вполне понятно, что они крайне сомнительны… В опросах предпринимателей эту причину часто называют «неопределенностью перспектив».

2️⃣ Сомнительность отношений собственности в стране. Как вести бизнес, если в любой момент его могут забрать, используя для этого всю мощь государства и его силовых структур? Собственность в России определяется не правом, а близостью к власти. Если по каким-то причинам твой бизнес отдалился от власти — он превращается в жертву для недружественного поглощения. А процесс этого поглощения включает в себя крайне неприятные процедуры заключения под стражу, ареста счетов, обысков, парализующих работу компании, и т.п.

Совершенно очевидно, что эти две проблемы не решаются. Более того, последние годы показывают, что они только усугубляются…

Откуда взялись ограничения конечного спроса? Есть три его элемента: потребительский спрос, государственный и экспорт. Экспорт у нас в основном сырьевой и другой не развивается из-за «голандской болезни» (ориентированности на монопродукт). Государство предъявляет спрос в основном на продукцию оборонки. А люди… Ну про падение реальных доходов мы уже не раз писали. Нет у них денег.

Между тем экономические власти страны живут в каком-то другом измерении. Пользуясь странной смесью социалистических и устаревших дирижистских идей, они почему-то считают, что все дело в инвестициях. Будет больше инвестиций — будет рост экономики, а там и рост доходов потянется.

Увы и ах. Экономика работает не так. Первичен как раз конечный спрос. Это он, если растет, может тянуть за собой и доходы и инвестиции. А если продавать некому — то зачем нужны инвестиции? Экономика просто останавливается. Лошадь запрягли позади телеги. И ждут, что она поедет…

Властям все кажется, что еще немного, еще чуть-чуть и пойдут инвестиции, рост экономики и т. д. И пока они упорствуют в своих заблуждениях — экономика будет оставаться в стагнации и никакие нацпроекты не помогут.

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Источник: СерпомПо

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Последнее: При утверждении майского указа 2018 года предполагалось, что нацпроекты будут разработаны до конца года и в 2019 уже будут действовать на полную мощность. На основе заметного ускорения роста экономики. Для чего были запланированы массированные инвестиции. Что получилось? Вот последние статданные (Росстат): 👉Инвестиции в основной капитал (9 мес. к 9 мес.предыдущего года): 2018: +5,1%2019: +0,7%, 👉Объем […]