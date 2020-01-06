В Карпатах объявили штормовое предупреждение, возможны лавины

В связи со снегопадами в отдельных регионах украинских Карпат 6–7 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом в Facebook сообщил отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в украинских горах.

Значительная опасность схождения лавин – третьего уровня – ожидается в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области. Умеренная – второго уровня – в горах на территории Львовской области.

«Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов в высокогорье», – сказано в сообщении.

На сайте Укргидрометцентра сообщается, что 7 января в Украине не ожидается осадков, температура воздуха ночью составит 0…-11 °C, днем местами поднимется до +4 °C.

Снеголавинный сезон в Украине начался 2 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В связи со снегопадами в отдельных регионах украинских Карпат 6–7 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом в Facebook сообщил отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в украинских горах. Значительная опасность схождения лавин – третьего уровня – ожидается в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области. Умеренная – второго уровня – в горах на территории Львовской […]