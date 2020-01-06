На продажу выставили пикап Ford F-100 1956 года с мотором от Mustang

В рамках аукциона от Barrett-Jackson состоится продажа рестомода Ford F-100 1956 модельного года. Примечательно, что данная модель получила некоторые компоненты от нынешнего Ford Mustang Shelby GT350.

Уникальное транспортное средство было собрано американскими специалистами из West Atlanta Hot Rods. Машина оснащена мощным 5,2-литровым движком V8 на 535 лошадиных сил при показателе крутящего момента в 581 Нм. Силовая установка функционирует в паре с шестискоростной МКПП. Для того, чтобы авто передвигалось не только прямо, было принято решение о замене неразрезанных мостов независимой подвеской спереди и сзади. Классические тормоза заменили более усовершенствованными.

В результате реставрации кузов машины получил широкие задние крылья и тёмную матовую окраску. Салон был отделан чёрной кожей с красной прострочкой: Стартовая цена рестмода пока неизвестна, также для Ford F-100 не назначена и резервная стоимость, поэтому она может уйти с молотка за любую сумму.

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