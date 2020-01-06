В Whatsapp появился «новогодний» вирус

06.01.2020, 21:26, Новости дня

Мессенджер WhatsApp атаковал «новогодний» вирус. Такое название связано с тем, что злоумышленники отправляют пользователям под видом поздравлений ссылки на зараженные веб-страницы.

После перехода по ссылкам с поздравлениями в WhatsApp хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере, информирует РИА «Новости» со ссылкой на портал gizchina.com.

Отмечается, что несмотря на простоту нового вируса, из-за большого количества сообщений с поздравлениями многие пользователи открывают подобные ссылки по невнимательности, поэтому данный вирус особо опасен в праздничный период.

Ранее сообщалось, что миллионы пользователей лишатся WhatsApp в 2020 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 6 января в суде Манхэттена в Нью-Йорке началось рассмотрение дела американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии, сообщает CNN. Вайнштейн пришел на заседание, используя ходунки и помощь адвокатов.  Как отмечает «Голос Америки», к зданию суда пришли женщины, которые заявили, что столкнулись или знали о насилии со стороны продюсера, в том числе актрисы Розанна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика