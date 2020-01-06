В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Мессенджер WhatsApp атаковал «новогодний» вирус. Такое название связано с тем, что злоумышленники отправляют пользователям под видом поздравлений ссылки на зараженные веб-страницы.

После перехода по ссылкам с поздравлениями в WhatsApp хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере, информирует РИА «Новости» со ссылкой на портал gizchina.com.

Отмечается, что несмотря на простоту нового вируса, из-за большого количества сообщений с поздравлениями многие пользователи открывают подобные ссылки по невнимательности, поэтому данный вирус особо опасен в праздничный период.

Ранее сообщалось, что миллионы пользователей лишатся WhatsApp в 2020 году.

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