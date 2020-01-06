Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления Совбеза по убийству Сулеймани

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности еще не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и едва ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

«Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые», – сказал Небензя в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза по Ираку.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Так США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.

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