Мнение: Зе, родства не помнящий

Зеленый лицедей – типичный «жидобандерчик» постмайданной Украины.

Суть не в том, что лично он — коломойский выкормыш. Суть в его сути – став президентом Украины, Зеленский рьяно пытается сохранить олигархо — нацистский (жидо — бандеровский) режим. Пытается так, как умеет (и как ему позволяют) – лицедейством и «балабольством».

Пока главные («тому шо» сверхбогатые) «патриоты Украины» на паях с «транснационалами» догрызают ее землю, железную дорогу, порты, вокзалы, электростанции, госмонополии, работают над легализацией пороков (проституции, наркомании, казино) – «Зе-презик» для «хохлората» создает пиар-фон (медийную завесу): «За все хорошее, против всего плохого».

Например, пока правительство, назначенное Зеленским, продолжает тарифный геноцид и обрезание субсидий населению – сам Владимир Александрович «на зеленом глазу» зовет украинцев возвращаться на Родину, а его «хунта труппа 95» поет новогоднюю песнь с пожеланиями не работать на чужбине, а отдыхать. «За какие шиши» — никто из Зе-шоблы, естественно, не уточняет. Либо «Не важно чье имя носит улица» (хоть Гитлера?) «Главное – что она чистая». Это точно «главное»? И с «любимой девушкой» можно встречаться хоть под памятником эсэсовцу Шухевичу? Таким жидобандерчикам как Зе, предавшим своих дедов, – можно. А остальным? Родителям тысяч убитых хунтой мирных жителей, в том числе сотен детей (одним из спонсоров убийства которых являлся артист Зеленский, сбрасываясь на карательную экспедицию в Донбасс) близки ли его слова «под елочку» о «единении»? Хуцпа хуцпой…

Зеля не прост – он не просто является представителем той части древнего народа, которая после евро-майдана (от какого слова «евро» — тот еще «вопросец») хворает «стокгольмским синдромом». Сей «феномен» (на первый взгляд) я разбирал еще в 2014 году, в том числе в статье «Одесская Хатынь и еврейский фашизм». Поэтому повторяться не стану, но напомню – этому «шведскому столу – синдрому» подвержены все: и русские, и украинцы, и прочие, а среди евреев много антифашистов (было бы странно, если бы иначе было). Поэтому осуждать по национальному признаку тех, кто оказался в нацистской оккупации (при деятельной помощи «всего демократического человечества») и просто пытается уцелеть – глупо и низко.

Оттого и Зе-вовочку мы разбираем не как еврея, а как президента Украины еврейского происхождения.

С высоких «посад» (должностей, с перспективой посадки) и спрос высок, а с наивысшей – наивысший. Оставить вообще за скобками его национальность не выйдет по той причине, что Зеля – самый яркий, просто «хрестоматийный» (для будущего учебника) образчик «Абрама, родства не помнящего», то есть – еврейской особи, предавшей память предков и своего народа. Особи, добровольно ставшей Иудой: в начале за гонорар от «главного жидобандеровца», а затем – ради высшей (номинально) власти в нацистской (жидобандеровской) стране.

Ведь «СУГСы» (под которые укронацисты «холокостили» сородичей Зеленского) Владимир Александрович голосил еще с подмостков «95 квартала» в перерывах с «хрестоматийной» игрой на фортепиано. Кстати, в новогоднем концерте 2020 года в этой «игре» измазали и американского президента – «соросята» зря украинский «хлеб» не жуют. Впрочем, на Востоке Донни так замазался, что на Украине у него «милые шалости».

В новогоднем спиче тамада Зелик «хохлохикой» блеснул: тостил за мирную страну, но вернувшую (каким образом???) «свои» территории («добрыми» примерами руинизации, тотальной распродажи, обнищания, депопуляции, насильственной украинизации?))), ратовал за «объединение всех» — то есть тех, кто будущее страны очень по-разному видит (по-нацистски или по-антифашистски), а многие ее (злую мачеху для русского большинства) в будущем вообще не видит.

Есть, правда, версии, что Зеленский то ли очень медленно проводит «мягкую денацификацию» Украины, то ли является эдаким «заложником» своей должности (той же «посады») — и рад бы бороться с нацистами-радикалами (в том числе от министра внутренних дел), да сил и средств нет.

Однако эти версии критики не выдерживают — никто не заставлял Зе-презика:

1) продолжать обстрелы антифашистского региона;

2) продолжать нацистский террор «в тылу», в том числе за «не те» лайки в интернете (Европа «аплодирует»);

3) фактически тормозить расследования «сдачи Крыма», антиконституционного применения армии на Донбассе, массовых убийств на Майдане, в Одессе, в Мариуполе, убийства Бузины и других «подвигов героев Майдана/воинов света» (исключения вроде «дела Шеремета» подтверждают правило);

4) поддерживать выпертого из Европы нациста Зозулю и не разгонять факельные шествия нацистов;

5) отклонять протесты Польши с Израилем против героизации Украиной нацистских преступников – идеологов и организаторов геноцида евреев и поляков.

Тут ведь, Владимир Александрович: «или трусы оденьте, или крестик снимите». И Зеля осознанный (в своей интерпретации) выбор сделал: и трусы у рояля снял, и звезду Давида.

Источник: Конт

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