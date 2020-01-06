Врачи рассказали об антираковых свойствах арахисового масла

Арахисовое масло оказалось полезным не только в качестве средства от профилактики ожирения, но и от онкологических заболеваний. Индийские врачи решили назвать антираковые свойства данного продукта.

Не секрет, что в последнее время многие люди заменили свои стандартные привычки потребления новыми и более здоровыми. О важности белка знают многие, но у большинства россиян все равно низкая концентрация протеинов в собственном рационе. Дефицит легко восполняется благодаря полезному арахисовому маслу. Этот продукт практически не имеет холестерина и является хорошим выбором для тех, кто хочет похудеть. Стоит выделить и ненасыщенные жирные кислоты, помогающие в борьбе с атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Главное преимущество данного лакомства – в его антиканцерогенных свойствах, отметили врачи из Индии. Снижается вероятность развития онкологии молочной железы при употреблении одной столовой ложки продукта. Что касается представителей сильного пола, то им тоже стоит употреблять его, так как данная сладость является прекрасным средством для профилактики опухолей в предстательной железе.

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