Дочь Леонида Якубовича Варвара показала обнаженное фото в ванной

О семье Леонида Якубовича известно не так много, однако недавно о себе заявила его дочь Варвара. Девушка показала подписчикам в Instagram обнаженное фото в ванной.

На снимке 21-летняя наследница телеведущего позировала полностью голой, погрузившись в наполненную водой ванну. Интимные части тела были скрыты на фото, которое имело лишь символическое отношение к мыслям, которыми Варвара Якубович хотела поделиться в своей публикации. Родственница звезды «Первого канала» принялась философствовать на тему целей и счастья в жизни. Как она сказала, для многих окружающих ее людей идеальная жизнь – это та, где все случается легко и быстро. «В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь, и чего от нее ожидают», — отметила россиянка.

Тем не менее, дочь Леонида Якубовича уверена, что даже действительно счастливое существование не обходится без препятствий и сложных моментов. Любую преграду девушка рассматривает как шаг к саморазвитию. При этом она заявила, что важнее уметь преодолевать ошибки, а не корить себя за них.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 6 января в суде Манхэттена в Нью-Йорке началось рассмотрение дела американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии, сообщает CNN. Вайнштейн пришел на заседание, используя ходунки и помощь адвокатов. Как отмечает «Голос Америки», к зданию суда пришли женщины, которые заявили, что столкнулись или знали о насилии со стороны продюсера, в том числе актрисы Розанна […]