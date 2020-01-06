Татьяна Власова рассказала о «немощной» старости Армена Джигарханяна

Возвратившаяся к бывшему мужу Татьяна Власова пояснила о «немощной» старости Армена Джигарханяна. «Настоящим рождественским чудом» назвали эту историю гости программы «Пусть говорят».

В ней есть любовь и предательство, ошибки и разочарования — все то, что так часто присутствует в жизни очень многих людей и к чему они привыкают. Единственное, что по-настоящему впечатляет, это проявление милосердия и сострадания. Расставшись совсем не друзьями, экс-супруги вновь соединяют свои судьбы, прощают нанесенные обиды и проводят время вместе. Попытка знаменитого актера и режиссера построить новую семью с Виталиной Цымбалюк-Романовской, закончившаяся полной неудачей, подкосила некогда крепкое здоровье немолодого человека, который «никогда не жаловался на самочувствие», по словам Власовой. Оно и сейчас не отличается особой стабильностью, а вслед за кратковременным улучшением снова ухудшается.

«Немощным» назвала состояние Армена Джигарханяна его бывшая жена. Она продала жилье в Америке, часть вещей, которые были дороги для неё, и приехала в Россию, чтобы ухаживать за ним. И хотя помогает сиделка, основная тяжесть все-таки лежит на плечах женщины, которой старый человек недавно впервые признался в любви. Разве для того, чтобы понять это, нужны были обиды и разочарования, спрашивает людей Татьяна Власова. Ответить сложно.

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