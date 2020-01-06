Наука: На Суматре нашли новый вид орангутанов

В лесах индонезийского острова Суматра, оказывается, живет неизвестный вид орангутанов. Точнее, «ранее неизвестный» – новый вид человекообразных обезьян описан в статье, которая вышла в Current Biology.

Если говорить о животных, то новые виды обнаруживают большей частью среди насекомых и вообще членистоногих, звери же зоологов новинками не особо балуют. Среди приматов такие находки редки тем более, хотя сравнительно недавно, в 2007 году, в Африке удалось найти новый вид мартышек. И уж никто не думал, что после шимпанзе бонобо (которых открыли в 1929 году) удастся найти что-то новое среди человекообразных обезьян.

До сих пор орангутанов было два: суматранский (Pongo abelii) и калимантанский (Pongo pygmaeus). Новый вид назвали Pongo tapanuliensis – его обнаружили в районе Тапанули на Суматре. Впрочем, нельзя сказать, что на новых орангутанов наткнулись внезапно и что раньше про них никто не слышал. Зоологи, исследовавшие леса Тапанули в 30-е годы прошлого века, упоминали о том, что тут есть своя популяция орангутанов; правда, потом все решили, что никаких орангутанов там нет. Однако в 1997 году их все-таки здесь нашли. За орангутанами стали наблюдать, и вскоре у специалистов начали появляться подозрения, что перед ними новый вид. Во-первых, обезьяны из популяции Тапанули заметно отличались от суматранского орангутана рационом питания; во-вторых, анализ митохондриальной ДНК, выделенной из их фекалий, показал, что популяция Тапанули генетически ближе калимантанским орангутанам, живущим вообще на другом острове.

Новый вид орангутанов – Pongo tapanuliensis

В 2013 году в руки исследователям попал полный скелет орангутана из Тапанули – это был взрослый самец, которого убили местные жители в одной из деревень за то, что он залез в сад. По строению черепа и челюстей он заметно отличался от обоих других видов. Постепенно стали накапливаться и другие отличия: так, у новых орангутанов оказалась более вьющаяся шерсть, и их голоса были более высокими и отрывистыми.

В конце концов, удалось сравнить ядерную ДНК обезьян из Тапанули с ядерной ДНК двух других видов, что окончательно решило дело в пользу нового вида. Теперь история рода орангутанов стала выглядеть так: около 3,4 млн лет назад они раскололись на две ветви, одни оказались на севере Суматры, другие – на юге Суматры и на Калимантане (Борнео). Между Суматрой и Калимантаном время от времени появлялась суша – море то поднималось, то опускалось, так что орангутаны могли ходить друг к другу и размножаться вместе, но около 674.000 лет назад популяции обоих островов разделились окончательно.

Суматранский орангутан — Pongo abelii

С другой стороны, орангутаны севера и юга Суматры тоже какое-то время могли скрещиваться, но около 20 000 лет назад южная популяция оказалась полностью изолирована от северной. Причиной тому были и природные катаклизмы, вроде извержения вулканов, и приход людей, которые начали вырубать леса. Так P. tapanuliensis стал третьим видом среди орангутанов и седьмым – среди человекообразных обезьян. (На всякий случай уточним, что под человекообразными обезьянами тут понимаются, если можно так сказать, самые человекообразные, то есть гориллы, шимпанзе и орангутаны, которые вместе образуют группу гоминид. В целом же к человекообразным относят еще и достаточно большое семейство гиббоновых.)

Как пишет портал Science, сейчас все орангутаны находятся под угрозой исчезновения: калимантанских осталось около 60 тыс. особей, суматранских – около 15 тыс., но хуже всего ситуация именно с новым видом – P. tapanuliensis насчитывается меньше 800 особей. Все они исчезают в результате хозяйственной деятельности человека: там, где живут обезьяны, активно вырубают леса, строят дороги и дамбы, причем леса рубят далеко не всегда легально. В этом году местное правительство впервые обратило внимание на экологическую обстановку на территории, где обитает новый вид орангутанов, но изменится ли там что-то к лучшему, станет видно лишь со временем.

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