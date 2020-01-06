Наука: Парниковые коровы

Среди мощных источников парниковых газов часто называют домашний скот – считается, что доля травоядных копытных составляет тут целых 14,5%. Причина тому – особенности пищеварения и обмена веществ: среди газов, которые выделяют животные, есть и метан, и углекислый газ.

Другая причина, по которой о коровах, овцах и козах все чаще говорят в контексте глобального потепления – то, что их становится все больше. Мир постепенно выбирается из бедности, и в развивающихся странах люди едят все больше мясной пищи, и считается, что к 2050 году количество потребляемого мяса на человека станет в два раза больше, чем сейчас.

Не секрет, что большая часть коров вовсе не гуляет по пастбищам и не ест свежую траву – их держат на фермах и кормят специальным кормом на основе зерновых культур, сои или, например, кукурузы. С одной стороны, держа коров на фермах, мы сохраняем луга и леса – скот не выедает траву и нам не приходится расчищать под пастбища новые территории.

С другой стороны, фермы нередко обвиняют в том, что они просто загрязняют окружающую среду биологическими отходами, то есть продуктами жизнедеятельности тех же коров. Кроме того, именно животноводство нередко обвиняют в том, что в мире становится все больше лекарственноустойчивых бактерий.

Скот стараются защитить от инфекций (который в условиях фермы действительно могут принести огромный ущерб), и потому дают антибиотики для профилактики – антибиотики затем утекают в отходы, и, как следствие, самые разные бактерии могут как угодно оттачивать свое мастерство в преодолении лекарственных средств.

Наконец, то, что касается парниковых газов: многие специалисты полагают, что коровы с ферм, питаясь зерновым кормом, выделяют больше этих самых газов, чем если бы они питались травой. Кроме того, корова, пасущаяся на лугу, участвует в естественной экосистеме, потому что вместе с навозом возвращает в почву азот и фосфор, которые нужны тем же травам. Сами растения, как мы знаем, поглощают углекислый газ, и часть его остается в корнях – то есть почва с растительными корнями оказывается своеобразным депо CO2. Коровы, удобряя пастбище, могут способствовать тому, что углекислого газа будет оставаться в почве все больше. Поэтому борцы с глобальным потеплением часто советуют перейти на питание мясом и молочными продуктами, полученными от «вольного скота» – поощряя пастбищное животноводство, мы тем самым помогаем уменьшить количество СО2 в атмосфере.

Однако, как пишут в своем докладе «Grazed and Confused» группа исследователей из независимого объединения Food Climate Research Network, вся эта экологическая пастораль возможна только в определенных условиях, реализовать которые очень трудно, и в первую очередь потому, что скота очень много: большое стадо утрамбует почву и вытопчет всякую растительность.

Есть и другие факторы, вроде влажности, которая влияет на эффективность поглощения углекислого газа, но даже в наилучших условиях, когда пастбище будет оставаться целым и будет поглощать CО2, сдвинуть баланс в сторону поглощения не выйдет: пищеварительная система животных все равно производит парниковые газы, и их получается все равно больше, чем могла бы поглотить экосистема.

Сторонники вывода коров на пастбища говорят, что, по крайней мере, в некоторых странах все же можно откармливать скот на лугах, просто нужно следить, чтобы не случалось «перенаселения». Но ведь на мясо действительно большой спрос (который возникает в том числе и благодаря росту населения), и огромное количество скота – всего лишь попытка этот спрос удовлетворить. Остается уповать на технологии, которые смогут дать нам искусственное мясо – такое, чтобы ни один любитель естественного и натурального не смог отличить его от настоящего.

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