В Уфе два автомобиля насмерть сбили пешехода в наушниках

Пешеход в наушниках, который переходил дорогу в неположенном месте на улице 50 лет СССР в Уфе, скончался при наезде двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции по Башкирии.
«Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии», – сказано в сообщении ГИБДД по региону, передает РИА «Новости».
Кроме того, в ГИБДД отметили, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и был в наушниках.
Ранее сообщалось, что пешехода насмерть сбил пьяный полицейский в Крыму.
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