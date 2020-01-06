В Уфе два автомобиля насмерть сбили пешехода в наушниках

06.01.2020, 21:12, Новости дня

Пешеход в наушниках, который переходил дорогу в неположенном месте на улице 50 лет СССР в Уфе, скончался при наезде двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции по Башкирии.

«Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии», – сказано в сообщении ГИБДД по региону, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ГИБДД отметили, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и был в наушниках.

Ранее сообщалось, что пешехода насмерть сбил пьяный полицейский в Крыму.



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