Опоздание Бейонсе и Джей Зи, реакция Дженнифер Энистон на речь Брэда Питта и платье Дженнифер Лопес: чем запомнился «Золотой глобус-2020»

В ночь с воскресенья на понедельник в США состоялась первая кинопремия 2020 года — 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Весь день HELLO! подводил различные итоги громкого события: мы подробно рассказали, кто уехал домой с заветной статуэткой, собрали подборку из 15 самых ярких пар, появившихся на красной дорожке, галереи самых лучших и наиболее неудачных образов, а также показали, как прошла афтепати в отеле «Беверли-Хилтон» (там было очень много звезд!). Помимо двух романтичных премьер — о своем романе объявили Рейчел Билсон и Биллом Хейдером одновременно с Николь Шерзингер и Томасом Эвансом — минувшая церемония запомнится нам десятками курьезных моментов и мемов, заполонивших интернет. Но обо всем по порядку.

Платье Дженнифер Лопес

Звездой вечера стала Дженнифер Лопес: то ли на радостях от своей первой в карьере номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стриптизерши», то ли от влияния бурных новогодних праздников певица и актриса пришла на церемонию в платье, которое комментаторы прозвали «упаковкой от подарка, который только что достали из-под елки». Пышный бант на передней части платья от Valentino полностью перетянуло внимание от своей звездой владелицы на себя. Многим оно даже напомнил известный рождественский свитер Райана Рейнольдса…

OMG JLo is wearing @VancityReynolds Christmas sweater. #goldenglobes2020#GoldenGlobespic.twitter.com/HDRuSvvkmz

— TuffTiff (@TriffyTiff) January 6, 2020

…а кому-то — религиозные одежды.

Who wore it better? Jennifer Lopez or San Juditas Tadeo? #GoldenGlobespic.twitter.com/NsR6qJ509w

— dani (@TowerwhiteDani) January 6, 2020

Но нашлись и те, кто просто одел в том же стиле своего кота.

I’m still, I’m still Arya from the block! #[email protected]#fashionpolice#whoworeitbetterpic.twitter.com/iet8SRwdiv

— PawsofWinterfell (@PawsWinterfell) January 6, 2020

Мышцы Джейсона Момоа

Всем известно, что на мероприятиях наподобие «Золотого глобуса» есть не то чтобы дресс-код, но скорее традиция приходить в костюмах и вечерних платьях. Немного от этого правила отступил актер Джейсон Момоа, известный по «Игре престолов» и «Аквамену»: на красной ковровой дорожке он появился в черных брюках и зеленоватом бархатном пиджаке. И если это образ вопросов не вызвал, то во время церемонии Момоа удивил многих, особенно проходящего мимо него гостя — актер снял пиджак и остался в одной майке-алкоголичке. Но внимательно интернет-пользователи поспешили успокоить остальных. Оказалось, это было сделано не для хайпа — заботливый мужчина просто накинул пиджак на плечи своей жены.

Jason Momoa brought out the big guns at the Golden Globes #Aquamanhttps://t.co/DA58YBL7nG

— Lydia Batson (@xcogitator) January 6, 2020

Опоздание Бейонсе и Джей Зи (и платье)

Певица в этом году была не просто гостем церемонии — она претендовала на приз за лучшую песню, поэтому фотографы ждали ее появления на красной ковровой дорожке. Но зря: она с супругом пришла уже в зал с внушительным опозданием, когда церемония шла в самом разгаре. Несмотря на статусность, пара стоя ждала, когда Эллен Дедженерес получит специальную награду за вклад в развитие телевидения и завершит свою речь, и только потом заняла места за столиком. Уважаем.

Beyoncé better win this goddamn golden globe!!!! pic.twitter.com/9hBiPLYaRB

— Mister Meriweather (@MrMeriweather) January 6, 2020

Но мемом стало не это, а платье Бейонсе с объемными золотыми рукавами. В интернете пошутили, что «если ты идешь на «Золотой глобус», то совсем не обязательно наряжаться КАК золотой глобус».

I can’t with #Beyoncé as a #goldenglobe (#goldenglobememes) pic.twitter.com/EkUTZwACIc

— sluttypuffin (@sluttypuffin) January 6, 2020

Колкие (и не всегда смешные) шутки ведущего

В пятый раз церемонию «Золотого глобуса» провел Рики Джервэйс. Из-за своего острого языка он не вел эту премию четыре года. Но его камбэк не смягчил шутки актера: колкости сыпались на знаменитостей весь вечер. Начал он вечер с шутки в адрес известной эко-активистки:

Большинство из вас провели в школе гораздо меньше времени, чем Грета Тунберг. Так что берите вашу награду, благодарите агента и бога и проваливайте отсюда.

Шуток было много. Например, Джервэйс посмеялся над тем, что Леонардо ди Каприо встречается с девушками намного моложе себя:

Леонардо был на премьере своего фильма «Однажды в… Голливуде» и к концу показа его спутница уже была для него слишком старой,

— сказал он (напомним, этот фильм и правда длинный — он идет 2 часа 40 минут). Также ведущий пошутил и над другим фильмом с большим хронометражем:

Сейчас мы посмотрим небольшой отрывок из фильма «Ирландец» — всего-то 88 минут!

В один момент в зале повисла и одна неловкая пауза, когда он упомянул сериал со своим участием «Жизнь после смерти». По сюжету его герой хочет покончить с собой после смерти жены.

В конце концов, он, конечно, не сам себя убьет. Прямо как Джеффри Эпштейн. Ой, молчите, я знаю, что он ваш друг,

— сказал ведущий. Многие в зале не оценили своеобразного юмора Джервэйса, а операторы то и дело выхватывали забавные реакции звезд и секундные моменты тишины. Зато интернет-пользователи в восторге — благодаря Джервэйсу их коллекция мемов пополнилась десятками новых вариантов. Свою смелость актер объяснил тем, что в последний раз ведет церемонию.

Chocada com a quantidade de memes que o Tom Hanks está proporcionando. #GoldenGlobespic.twitter.com/1OzLl5TQDc

— +/- Docinha (@Sweetdepress) January 6, 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A.niger74 (@a.niger74)6 Янв 2020 в 7:33 PST

Речь Брэда Питта и реакция Дженнифер Энистон

Впервые за 24 года очередную победу на «Глобусе» одержал Брэд Питт — он получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. В своей продолжительной речи актер поблагодарил всех: от соперников по номинации (Тома Хэнкса, Аль Пачино, Энтони Хопкинса и Джона Пеши) до режиссера фильма Квентина Тарантино. Упомянул Питт и своего коллегу по фильму и друга Леонардо ди Каприо, пошутив над его ролью в «Титанике»:

Я бы поделился плотом.

Поклонники Дженнифер Энистон и Брэда Питта с нетерпением ждали их совместного появления на премии, ведь это было их первое общее мероприятие впервые за почти 15 лет, но чуда не случилось. По красной дорожке они прошли отдельно, а в зале сидели за соседними столами. Также в сети разошлась реакция Энистон на речь Питта: актер признался, что побаивается появляться на мероприятиях с женщинами и даже стоять рядом с ними. Во всем виноваты журналисты, которые постоянно приписывают ему новые романы. По этой же причине, как ни странно, он не стал брать на церемонию свою маму:

Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную. И это было бы просто неловко,

— сказал актер, на что Энистон сначала понимающе поджала губы, а потом рассмеялась.

Нецензурная речь Хоакина Феникса

Немало проблем подкинул телеканалу и режиссерам трансляции победитель в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Джокер» Хоакин Феникс. Выйдя к на сцену к микрофону, актер то и дело сыпал нецензурными ругательствами почти в каждом предложении — не специально, конечно, а от эмоций.

Все мы знаем, что между нами нет никакой чертовой конкуренции. Это все придумано для чертовой рекламы и чертового маркетинга,

— сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Joaquin R. Phoenix (@joaquinphoenixthelegend)6 Янв 2020 в 9:39 PST

Мемы о нарядах знаменитостей

В социальных сетях, по традиции, прошлась волна забавных аналогий, с которыми у них ассоциируются образы звезд. Тут предпочтем воздержаться от комментариев и просто изучить народное творчество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Robert Verdi (@robertverdi)5 Янв 2020 в 8:58 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Robert Verdi (@robertverdi)5 Янв 2020 в 6:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Robert Verdi (@robertverdi)5 Янв 2020 в 8:17 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2020 году на российском рынке дебютируют сразу несколько интересных автомобилей. Эксперты решили назвать самые важные новинки, которые появятся в РФ в течение 12 месяцев. Hyundai выпустит обновленную версию Solaris FL, так как её «китайский близнец» Verna уже появился в продаже. Из изменений стоит выделить наличие новых комплектаций. Еще один корейский автоконцерн – KIA, выпустит […]