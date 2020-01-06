Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани – The Washington Post

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев настаивал на убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 6 января написала газета The Washington Post, ссылаясь на cсылаясь на собственные источники.

По словам собеседника издания, в последнее время Помпео говорил президенту США Дональду Трампу об этом «по несколько раз в день». Американский президент согласился принять крайние меры в отношении к Сулеймани в конце декабря, когда позицию госсекретаря поддержал министр обороны США Марк Эспер, утверждает источник газеты.

Изначально Пентагон был против такого решения, так как для этого США необходимо было перебросить войска на Ближний Восток, а Минобороны планировало укрепить позиции американцев в восточной Азии.

По данным газеты, с позицией Помпео согласились после того, как 27 декабря побдверглась обстрелу военной базы, где погиб один американский военнослужащий и еще несколько военных получили ранения.

The New York Times написала 4 января, что Трамп отдал приказ убить Сулеймани, основываясь на неубедительных выводах разведки. Издание утверждало, что военные чиновники были удивлены приказом Трампа, тогда как вице-президент США Майк Пенс и Помпео выступали за крайние меры против Сулеймани.

5 января Помпео заявил, что выводы разведки были однозначны.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций, в частности, Штатами запрещена покупка, продажа, транспортировка или сбыт иранских нефти и нефтепродуктов.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана. Источник Reuters заявил, что Иран привел ракетные войска в повышенную боевую готовность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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