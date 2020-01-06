Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост порадовала поклонников стройными ногами на капоте Rolls-Royce

06.01.2020, 21:04, Разное

Лера Фрост удивила поклонников стройными ногами на капоте авто Rolls-Royse. Соответствующий пост экс-участница «Дома-2» разместила в Instagram.
На фотографии модель позировала в темном вечернем платье, которое подчеркнуло привлекательные ноги за счет выреза. Также было удачно выбрано место для кадра, поскольку им стал капот машины бренда Rolls-Royse. В подписи к публикации Лера Фрост призвала фолловеров поразмышлять, какими качествами должна обладать настоящая женщина. Она считает, что речь идет о нежности, уверенности в себе, женственности, самостоятельности, доброте и других чертах характера, грациозности. По мнению знаменитости, не менее важной являются улыбка и сияющие глаза. Экс-участница «Дома-2» отметила, что девушка обязана уметь находить общий язык с любыми людьми.

Подписчики модели остались под впечатлением от пикантного сюжета, поэтому не спешили обсуждать заявленную тему. В комментариях многие написали приятные комплименты Фрост и назвали ее примером для подражания.



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