Создатель спецэффектов к «Вторжению» Федора Бондарчука Арман Яхин раскрыл секреты некоторых сцен фильма

Создатель спецэффектов к картине «Вторжение» пояснил о секретах нескольких сцен. По словам Армана Яхина, самым эпичным моментом в фильме Федора Бондарчука стало затопление Москвы.

Как сказал генеральный директор, работа над кинолентой была весьма увлекательной. Самой трудной стала сцена с затоплением, поскольку для нее потребовался огромный масштаб спецэффектов. По словам Армана Яхина, проект является экшн-танцевальной историей, которая не может не понравится телезрителю в плане хореографии. Что касается постановки, здесь также проводилась очень сложная работа над «Вторжением», ведь везде применялись компьютерные технологии.

Как подчеркнул Яхин, над графикой фильма работа длилась более 2-х лет и больше всего времени ушло на создание визуальных эффектов. Картина Бондарчука стала сиквелом «Притяжения», вышедшем на экраны пару лет назад.

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