Эксперты раскрыли главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy S20

06.01.2020, 21:04, Разное

Специалисты назвали главные нововведения камеры флагманского Samsung Galaxy S20, который появится на рынке в ближайшее время. Соответствующая информация была опубликована на форуме XDA Developers.
Эксперты отметили, что у основной камеры девайса появится особый режим видеозаписи, позволяющий владельцу переключать объективы даже во время съемки. Был обнаружен и не менее интересный режим под названием Single Take Photo, использующий искусственный интеллект для обработки снимков. Помимо этого, камера сможет делать снимки самостоятельно после фиксации улыбки или хорошей позы.

Samsung Galaxy S20 оснастят функцией Pro Video, помогающей регулировать экспозицию или менять светочувствительность в ходе записи ролика. Стоит напомнить, что дебют девайса состоится уже в первой половине февраля.



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