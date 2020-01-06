Цены на золото обновили максимум 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Об этом информирует Bloomberg, отмечая, что причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По данным агентства, сейчас золото торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию, передает РИА «Новости».

Отмечается, что и другие драгметаллы резко выросли в цене. Так, стоимость палладия на спотовом рынке составила рекордные 2030,28 доллара за унцию, а цена на серебро обновила максимум сентября 2019 года и достигла 18,5081 доллара за унцию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что РФ вышла в мировые лидеры в гонке за золотом.

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