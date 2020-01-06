Опубликован список самых ожидаемых седанов 2020 года

Хотя кроссоверы продолжают пользоваться большим успехом у водителей, седаны стараются не отставать от них в плане продаж. В нынешнем году на российском рынке должны появиться новые премиальные транспортные средства из данного сегмента.

Во втором квартале 2020 года в РФ дебютирует Audi A4, оснащенная обновленной радиаторной решеткой и оптикой, также изменения затронут и дизайн. В салоне стоит обратить внимание на новую мультимедийную систему MMI с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, что можно считать одной из важнейших особенностей этого автомобиля. Летом может появиться еще одна машина немецкого автоконцерна — A5 Sportback. Что касается внешнего вида, то здесь изменения минимальные, зато появится аналогичная с A4 мультимедиа с функцией распознавания голоса.

Конкуренты Audi из BMW порадуют своих поклонников купе Gran Coupe, основа которого – переднеприводная система, позаимствованная у 1-Series. Реализации модели должны стартовать примерно в конце первого квартала 2020 года. Машина присоединится уже к существующим универсалам Active Tourer и 2-Series, всего же ожидается выход двух версий — BMW M235i и BMW 218i стоимостью в 3,5 и 2,3 миллиона рублей соответственно. Еще одной интересной новинкой стоит считать Cadillac CT4, которая займет место ATS в модельном ряду бренда. В заключении эксперты выделили еще два автомобиля — Mercedes-Benz E-Class и Genesis G80.

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