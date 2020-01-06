США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза по Ираку

06.01.2020, 20:37, Новости дня

Россия и Китай выступили против заявления Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря, следует из заявления постоянного представительства США при ООН.

«Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря. Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена – РФ и Китай – не позволили опубликовать заявление СБ», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

Именно это стало поводом того, что Вашингтон обвинил Москву и Пекин в «подрыве доверия к Совету Безопасности».

«Как мы продемонстрировали, мы не будем терпеть атаки на американский персонал или собственность и решительно ответим для защиты наших интересов, граждан и союзников», – сказано в документе.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Так США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.



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Последнее: Россия и Китай выступили против заявления Совета Безопасности ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря, следует из заявления постоянного представительства США при ООН. «Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря. Их комментарии резко контрастируют с молчанием […]

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