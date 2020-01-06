Друг экс-девушки Гогена Солнцева Сергей Дворцов рассказал новые подробности смерти Галины Ивановой

В 2017 году Гоген Солнцев пережил личную трагедию, когда убили его экс-девушку Галину Иванову. Теперь ее близкий друг Сергей Дворцов пояснил новые подробности смерти коллеги.

В 2018 году российский фрик в студии одной из телепрограмм рассказал, что познакомился с бывшей партнершей примерно 15 лет назад. По словам Гогена Солнцева, смерть девушки его серьезно шокировала. «Ее убил Битцевский маньяк», — заявил шоумен. Он добавил, что вскоре в его жизни появилась новая спутница Екатерина Терешкович, которая помогла знаменитости идти дальше. Как заявил Сергей Дворцов, актер очень поверхностно знает о случившемся. Концертный директор познакомился с Галиной Ивановой в 2012 году, когда они оба работали над творческими проектами в шоу-бизнесе. Мужчина рассказал, что у них с коллегой завязался роман, но продлился он недолго.

Среди поклонников экс-девушки артиста был некий Егор, который после безуспешных ухаживаний за ней разозлился. «Он сказал, мол, не достанешься мне — будешь ничьей!» — отметил друг Ивановой. Однако никто тогда не воспринял всерьез эти угрозы. Вскоре бывшую возлюбленную Солнцева нашли мертвой. Как рассказал Дворцов, дом его подруги находился рядом с Битцевским парком, где произошла трагедия.

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Последнее: В 2017 году Гоген Солнцев пережил личную трагедию, когда убили его экс-девушку Галину Иванову. Теперь ее близкий друг Сергей Дворцов пояснил новые подробности смерти коллеги. В 2018 году российский фрик в студии одной из телепрограмм рассказал, что познакомился с бывшей партнершей примерно 15 лет назад. По словам Гогена Солнцева, смерть девушки его серьезно шокировала. «Ее […]