«Впереди много работы»: Ольга Бузова пожелала всем наслаждаться отдыхом

Певица Ольга Бузова вернулась в Москву после новогоднего отпуска. В своем пожелании насладиться январскими праздниками, она призывает всех отдохнуть перед насыщенными рабочими буднями.

Исполнительница уверена, что путь к успеху необходимо прокладывать ежедневным упорным трудом. Известный трудоголик, она призывает отложить на время все дела, потому что так долго придется отдыхать совсем не скоро. Сейчас есть возможность сделать то, на что в обычной суете не хватает времени: побыть наедине с природой, сходить в кино или на каток с друзьями. Певица признается, что советы давать легко, но самому заставить себя им следовать гораздо сложнее, особенно это касается тех, для кого труд — ежедневная потребность. Убеждает в значимости отдыха только необходимость набраться сил перед работой.

Свой пост в официальном аккаунте Ольга Бузова сопроводила ярким снимком на фоне праздничной новогодней ёлки. В руках у неё огромный букет роз.

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