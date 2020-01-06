6 января в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы утром. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 6 км в 13 километрах от населенного пункта Индика на юго-западе Пуэрто-Рико.
The New York Times пишет, что результатом землетрясения стало обрушение четырех домов в населенном пункте Гуаника. Когда начались толчки, местные жители выбегали на улицы в пижамах. О пострадавших не сообщается.
Сейсмологи предупредили, что в течение ближайших дней еще могут быть толчки.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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