В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8

06.01.2020, 20:30, Новости дня

6 января в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы утром. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 6 км в 13 километрах от населенного пункта Индика на юго-западе Пуэрто-Рико.

The New York Times пишет, что результатом землетрясения стало обрушение четырех домов в населенном пункте Гуаника. Когда начались толчки, местные жители выбегали на улицы в пижамах. О пострадавших не сообщается.

Сейсмологи предупредили, что в течение ближайших дней еще могут быть толчки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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