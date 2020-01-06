Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал о «загулявшей» после Нового года руке

Давид Манукян неудачно покатался на лыжах с Ольгой Бузовой в Куршевеле. Возлюбленный певицы пояснил подписчикам в Instagram о «загулявшей» руке после Нового года.

На днях стало известно, что блогер сильно повредил руку на отдыхе. Влюбленные катались на лыжах, однако падение плохо завершилось для Манукяна. Поначалу артистка не придала большого значения тому, что случилось с ее новым возлюбленным. Тем не менее, выяснилось, что вывих был реальным. Совсем недавно бойфренд звезды «Дома-2» пояснил фолловерам о неприятном инциденте и показал снимок рентгена в разделе Stories. «Рука загуляла на НГ», — рассказал исполнитель.

Мануякян пожаловался, что повредил правую руку как раз на Новый год, в связи с чем пожелал поклонникам крепкого здоровья. Также партнер Бузовой посетовал, что до конца восстановления не сможет так же хорошо делать то, что у него получалось раньше.

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