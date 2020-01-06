Мнение: Фрегат у пляжа

Ни в Малайзии, ни в Камбодже, где доводилось бывать, не видел военных кораблей в туристических зонах…
А в Таиланде увидел. На следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Совпадение?
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Ни в Малайзии, ни в Камбодже, где доводилось бывать, не видел военных кораблей в туристических зонах… А в Таиланде увидел. На следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Совпадение? Источник: Ирек Муртазин
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