Мнение: Фрегат у пляжа

06.01.2020, 20:29, Разное

Ни в Малайзии, ни в Камбодже, где доводилось бывать, не видел военных кораблей в туристических зонах…

А в Таиланде увидел. На следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Совпадение?

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Ни в Малайзии, ни в Камбодже, где доводилось бывать, не видел военных кораблей в туристических зонах… А в Таиланде увидел. На следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Совпадение? Источник: Ирек Муртазин

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