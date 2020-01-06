Дмитрий Тарасов признал ошибку после хоккейного матча: «Этот неловкий момент»

Дмитрий Тарасов сделал ошибку, опубликовав в Instagram поздравительную публикацию после хоккейного матча с участием российской и канадской сборных. Вскоре футболист осознал этот неловкий момент и поспешил оправдаться.
Команда РФ проиграла в трудном поединке со своими соперниками, однако экс-супруг Ольги Бузовой по какой-то причине решил поздравить ее с триумфом. «Пацаны, красавцы, с победой», — подписал кадр Дмитрий Тарасов. Знаменитый комментатор Василий Уткин осудил поступок знаменитости резким замечанием. После этого спортсмен понял свою ошибку и решил объяснить ситуацию. Видимо, он хотел пошутить, но никто не понял искрометный юмор.
Тарасов назвал происходящее «неловким моментом» и посетовал на то, что российская сборная не выиграла. Оказывается, «Матч ТВ» в ходе финала ЧМ транслировал ту же игру между молодежными командами РФ и Канады, но 2011 года. В то время отечественные хоккеисты правда победили, но сейчас зрители осознали, что это была запись эфира старого матча.
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Последнее: Дмитрий Тарасов сделал ошибку, опубликовав в Instagram поздравительную публикацию после хоккейного матча с участием российской и канадской сборных. Вскоре футболист осознал этот неловкий момент и поспешил оправдаться. Команда РФ проиграла в трудном поединке со своими соперниками, однако экс-супруг Ольги Бузовой по какой-то причине решил поздравить ее с триумфом. «Пацаны, красавцы, с победой», — подписал кадр […]
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