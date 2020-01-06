Samsung представил два новых флагманских смартфона

06.01.2020, 20:21, Разное

Разработчики из Samsung анонсировали скорый выход двух флагманских смартфонов — Galaxy Note10 Lite и S10 Lite. Первая модель оснащена тройной основной камерой со стандартными и ультраширокоугольными макрообъективами с разрешением в 48 и 12 Мп соответственно.
Что касается камер с макрообъективом и фронтальной, то они имеют разрешение в 5 и 32 Мп соответственно. Стоит отметить и появление системы оптической стабилизации фотографий Super Steady OIS. Аппаратной основой устройства является процессор Snapdragon 855, количество оперативной и постоянной памяти составит 6/8 и 128 Гб соответственно. Вторая же модель может поддерживать работу с электронным пером S Pen. Технические характеристики идентичные, за исключением чипсета (Exynos 9810).

Оба смартфона имеют 6,7-дюймовые FullHD+ дисплеи. На российском рынке первый девайс будет стоить 34 тысячи рублей, второй – почти 45 тысяч рублей. В продаже смартфоны появятся уже на следующей неделе.



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