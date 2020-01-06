Мнение: Показатели

Заявление украинского оператора о сокращении объемов транзита газа через Украину примерно в пять раз говорит о двух вещах.

Первое — Газпром "нарвался" на симметричный ответ принципу "бери или плати". Теперь к нему этот принцип вернулся под названием "качай или плати". То есть — даже если Газпром прокачивает через украинскую ГТС меньшие объемы, чем указано в договоре, он все равно предоплатой проплачивает весь оговоренный объем. Если в январе объемы транзита так и останутся на текущем уровне, это будет означать лишь то, что транзитная пошлина обойдется Газпрому в пять раз дороже запланированной.

Второе имеет более сложный и совсем неприятный характер. Падение транзита обусловлено сверхнормативными запасами газа, который был закачан в подземные газовые хранилища в Европе и на Украине. Это было сделано с целью снижения рисков возможной остановки транзита с 1 января. Только благодаря этому Газпром продемонстрировал в 19 году экспорт в размере 199 млрд кубометров — всего лишь на 2 млрд меньше, чем в 18 году. В реальности без аварийной закачки в ПГХ "проседание" экспорта в 19 году могло составить от 15 до 20 млрд кубометров.

Но закон сохранения отменить нельзя. Даже если за это проголосует Госдума сразу в трех чтениях. То, что было лишним в прошлом году, аукнется в этом. В 20 году избыточный экспорт 19 года повлияет на показатели, и судя по всему, в этом году Газпром будет вынужден показывать падение экспорта на 10, а то и 15 процентов. Впрочем, в следующем году ситуация должна прийти в норму, и снова будет подъем показателей по отношению уже к нынешнему году.

Однако проблема в том, что теперь падение экспорта приобретет вполне динамичный характер — по 10-15 млрд кубометров ежегодно. Объяснение очевидно — в условиях переизбытка предложения газа на европейском рынке уже сейчас происходит его перебалансировка. Наибольшие потери несет Газпром, как владелец самой большой доли.

При этом в 20-22 годах американцы будут только наращивать поставки газа в Европу и лет через пять история со сланцевой нефтью может повториться — США сегодня по добыче нефти обогнали всех и занимают первое место на рынке. Не входя при этом, что важно отметить, ни в какие картели и соглашения — то есть, ведя абсолютно суверенную политику на рынке.

По всей видимости, с газом может произойти ровно то же самое — Штаты просто выйдут на первое место на европейском рынке, последовательно заняв вначале нишу, а затем и основную долю в Европе. Газпром останется с полупустыми трубами и колоссальными долгами за их строительство, которые "отбить" будет невозможно никогда. Даже теоретически.

Здесь нет никакого злорадства по отношению к тупым ворам — когда режим Путина уйдет в небытие (а дело идет к этому, причем весьма ускоренными темпами), Россия все равно еще долгое время будет оставаться сырьевой державой. Другого ресурса для восстановления разрушенного нынешним режимом все равно не будет. И все нынешние стратегические поражения и их последствия перейдут по наследству. Катастрофа, которую оставят после себя путинские воры, будет системной и всеобъемлющей — не только сама разруха и ее колоссальные масштабы, но и перспективы ее преодоления будут иметь крайне тяжелый и очень неочевидный характер.

Источник: Эль Мюрид

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