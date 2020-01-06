Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

06.01.2020, 20:19, Новости дня

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.

«Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке», – отметил Гутерриш в своем заявлении после убийства Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной сделке, передает ТАСС.

Он отметил, что следит за обострением напряженности с большим беспокойством.

«Я в постоянном контакте с мировыми лидерами. Мое послание просто и ясно: остановить эскалацию. Проявлять максимальную сдержанность. Возобновить диалог. Возобновить международное сотрудничество. Давайте не забывать, какие ужасные страдания несет людям война. Наш общий долг – предотвратить их», – добавил Гутерриш.

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.

В тоже время правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, отметив при этом намерение продолжать сотрудничество с МАГАТЭ и готовность вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.



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Последнее: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны. «Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке», – отметил Гутерриш в своем заявлении после убийства Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной […]

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