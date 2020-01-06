Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
«Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке», – отметил Гутерриш в своем заявлении после убийства Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной сделке, передает ТАСС.
Он отметил, что следит за обострением напряженности с большим беспокойством.
«Я в постоянном контакте с мировыми лидерами. Мое послание просто и ясно: остановить эскалацию. Проявлять максимальную сдержанность. Возобновить диалог. Возобновить международное сотрудничество. Давайте не забывать, какие ужасные страдания несет людям война. Наш общий долг – предотвратить их», – добавил Гутерриш.
Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
После этого парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.
В тоже время правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, отметив при этом намерение продолжать сотрудничество с МАГАТЭ и готовность вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны. «Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке», – отметил Гутерриш в своем заявлении после убийства Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- США собрались возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX / 13 декабря
- Гаджеты: Segway выпустил первые электрические байки / 25 ноября
- Консерваторы Британии по итогам выборов в парламент получают карт-бланш на Brexit / 13 декабря
- Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника в Москве / 16 декабря
- Автоновости: Электрическому Audi e-tron добавили запаса хода / 29 ноября
- Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом / 23 декабря
- Пушков оценил фантазии Киева о встрече «нормандской четверки» / 1 декабря
- 15-летняя Анна Щербакова победила на чемпионате России по фигурному катанию / 28 декабря