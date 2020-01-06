Ограничений на въезд Dr. Alban в Украину не было – представительство президента в Крыму

Ограничений для въезда на территорию Украины для шведского музыканта Dr. Alban, который в 2017 году выступал в аннексированном Россией Крыму не было. Об этом пресс-служба представительства президента Украины в Автономной республике Крым сообщила в Facebook 5 января.

В представительстве заявили, что уже работают с правоохранителями из-за ситуации с гражданином Швеции Албана Юзомой Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, «и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную [украинскому правительству] территорию Украины».

«По имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа сообщаем следующее: никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины не было», – добавили в ведомстве.

В представительстве президента подчеркнули, что систематически информируют Министерство иностранных дел Украины о незаконных визитах иностранных граждан в аннексированный Крым.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Музыкант посещал Крым в июле 2017 года. Видео его выступления в ялтинском клубе «Небо Beach» обнародовано в YouTube.

В декабре музыкант сообщил, что приезжал в Украину несмотря на запрет, связанный с выступлением в оккупированной Ялте. Dr. Alban заявил, то его визиту способствовал президент Украины Владимир Зеленский, а позже удалил это сообщение.

В свой приезд он принял участие в новогоднем шоу «Вечернего квартала».

В 2019 году Dr. Alban минимум дважды приезжал в Украину: издание «Восточный проект» писало, что исполнитель выступал на Дне города в Краматорске 21 сентября.

В перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, опубликованном на сайте Минкульта, в данный момент имени Dr. Alban нет.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области («Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар»).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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