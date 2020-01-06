В мире: Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну?

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву с официальным визитом, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Об этом в понедельник заявила пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран планируют обсудить другие темы международной повестки, среди которых ситуация в Сирии, Ливии и на Украине. Но очевидно, что кризис вокруг Ирана и Ирака станет главной темой переговоров.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил: если Ирак хочет, чтобы США вывели войска – Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

В то же время правительство Ирана, эмоционально переживающее гибель Сулеймани, пока не стало реализовывать свои угрозы в адрес США, ограничившись отказом от ключевого ограничения в «ядерной сделке». Но такой шаг уже вызывал беспокойство не только в ЕС и отдельных странах Европы, но и в России, Турции и Китае.

При этом накал страстей в риторике Вашингтона и Тегерана идет по возрастающей. За последние два дня президент США заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, пригрозил разбомбить 52 иранских объекта, а также ударить по «весьма значительным и важным» объектам культурного наследия.

В ответ на это советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пообещал США столкновение со «вторым Вьетнамом», а дочь Касема Сулеймани напомнила Трампу, что на смерть ее отца последует ответная реакция.

«В такой ситуации главная цель визита Меркель в Москву – это спасение Ирана и США от большой войны. И очень символично, что первая зарубежная поездка канцлера ФРГ в 2020 году приходится именно в Россию», – сообщил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

«Меркель понимает, что с Америкой о чем-либо договариваться сложно. Трамп отдает приказы ни с кем не советуясь, разрушает «ядерную сделку», взрывает обстановку на Ближнем Востоке, обкладывает санкциями Россию, Иран, и даже Германию. С другой стороны, Меркель осознает, что РФ если не союзник, то близкий партнер Ирана, и у Москвы есть возможности повлиять на сложившуюся ситуацию», – отметил Рар.

Он также отметил, что «обсуждать эти проблемы по телефону невозможно». «Для этого нужна полноценная встреча с привлечением профильных министров, советников и экспертов. Потому хорошо, что РФ и Германия решили найти взаимопонимание в вопросах мировой политики и это поможет остановить войну», – подчеркнул собеседник.

В свою очередь политолог-американист Борис Межуев считает, что поведение Трампа и сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке не просто озаботила европейцев, а испугала их. При этом внутри США мнения по иранскому вопросу ожидаемо разделились.

«Американские либерально-демократические СМИ в один голос твердят, что убийство Сулеймани не было необходимым. Все понимают, что генерал до последнего момента остерегался прямого столкновения с американцами. Он понимал, что его стратегия региональной экспансии возможна только вне конфликта с Вашингтоном. Сулеймани был для США неприятной, но системной фигурой. И в этом смысле убийство генерала открывает ящик Пандоры», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

По мнению эксперта, Трамп, «до конца не осознавая последствия своих действий, решил сделать приятное своим однопартийцам». «От них многое зависит: его судьба, преодоление импичмента и результат грядущей избирательной кампании. Эти же люди в значительной степени ориентируются на финансовую поддержку и лоббистов со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Потому Трамп оказался в заложниках республиканцев. Правда, по идиотскому поводу, который в свое время придумали демократы», – отметил Межуев.

Эксперта также возмутила готовность Трампа нанести удары по объектам культурного наследия в Иране. «Впрочем, в этом нет ничего нового. Вспомните, как были уничтожены красивейший Дрезден и прекрасный Нагасаки. Для англо-саксонской культуры это вообще не вопрос. И никаких угрызений совести из-за варварских бомбардировок они не испытывают», – отметил Межуев.

В то же время эксперты признают: разрешить иранскую проблему и выдавить американские войска из Ирака будет непросто. «Трамп очень обеспокоен тем, что вслед за Сирией, где схватка для Вашингтона уже проиграна, они могут потерять контроль над Ираком. Потому для него принципиально важно остаться там, обеспечив присутствие США в непосредственной близости к иранским границам», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, убийством Сулеймани, Трамп хотел ослабить позиции Ирана в Ираке, «но он добился противоположного результата». И теперь президент США «будет изобретать самые циничные предлоги» для того, чтобы сохранить там американские войска.

«Когда Трамп предлагает Ираку заплатить деньги за американские военные базы – он предлагает заплатить за оккупацию и ее последствия.

Ведь войска США – это причина всех бед этой страны. Именно с оккупации начался период безвременья, гибели сотен тысяч людей, миллионов беженцев и разрушений половины страны. И когда американцы говорят, что они борются с «Исламским государством» – так они его и породили. Даже Обама признал, что «ИГ» – это последствие агрессии против Ирака», – напомнил сенатор.

«Потому призыв Трампа заплатить деньги показывает, что США будут сопротивляться выводу войск и цепляться за Ирак. А в Ираке будет нарастать антагонизм по отношению к Вашингтону. Если до сих пор американцы могли говорить, что они помогают местной армии и оказывают Багдаду финансовую помощь, то сейчас этот период позади», – заключил Пушков.

При этом у Ирана и Ирака есть потенциальные союзники не только в Москве и Берлине, но и в самих США. «Прежде всего – это простой американский избиратель. Он сейчас ищет среди политиков фигуру, которая поддержит вывод войск с Ближнего Востока. Трамп в свое время обещал это сделать, но не смог. Если тот же Берни Сандерс заявит об этом – его рейтинги моментально взлетят. И вот тогда у Трампа начнутся серьезные проблемы не только во внешней политике, но и во внутренней», – резюмировал Борис Межуев.

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