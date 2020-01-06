Мнение: В темных глубинах Родины

Невероятно …

В Москве и других российских городах массовые демонстрации против войны Путина в Сирии. Люди протестуют против отказа выводить российские войска из этой арабской страны.

«Нет справедливости, нет мира. Россия – прочь с Ближнего Востока», — скандировали сотни демонстрантов, собравшихся в субботу днем напротив Кремля, а затем двинувшихся маршем в направлении домовладений, принадлежащих в Москве Путиным и Кабаевым.

Вот! Вот как должны вести себя граждане, ответственные за судьбу своей страны и мира!

Ой, простите …. У нас ошибка. Очень сожалеем. Это все происходит не в России, а в Америке. Речь идет об Иране, а выступления охватили американские города. После того, как Трамп приказал ракетировать Сулеймани.

У нас же в России никаких массовых акций граждан против участия нашей страны в войнах на Ближнем Востоке нет. У нас тишина. Трудный был год. Устали.

Может быть, дело в том, что некому в России призвать массы на протесты против того, что влезли в Сирию? Возможно. Но, скорее, потому и не находится желающих организовать акции, на которые в обществе нет запроса. Кликнешь – соберется три десятка активистов и только.

Пусть там американцы протестуют, а нам, россиянам, это как-то не нужно. Непонятно для чего. Что за тема? Мы живем в глубинах нашей Родины, а над мировой поверхностью торчит немигающим рыбьим глазом путинский перископ. Российского народа там не видно.

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Источник: СерпомПо

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