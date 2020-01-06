У некоторых освобожденных украинцев из-за пыток повреждены лица – Минветеранов

Украинцам, которые были освобождены во время обмена с ОРДЛО, помогают решить их проблемы. Об этом проинформировали 6 января в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«Восстановление здоровья и документов – первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев, которые сейчас решает Минветеранов», – сказано в сообщении.
По словам начальника управления Министерства Сергея Мокренюка, «люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие».
«Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им 100 тыс. грн материальной помощи», – объяснил он.
Советник министра Татьяна Тимошенко отметила, что освобожденным украинцам предоставят бесплатную стоматологическую помощь.
«Минветеранив удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности, из-за нанесенных в плену пыток и издевательств», – рассказала советник.
В Министерстве подчеркнули, что с освобожденными гражданами ежедневно работают психологи.
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинцам, которые были освобождены во время обмена с ОРДЛО, помогают решить их проблемы. Об этом проинформировали 6 января в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. «Восстановление здоровья и документов – первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев, которые сейчас решает Минветеранов», – сказано в сообщении. По словам начальника управления Министерства Сергея Мокренюка, «люди […]
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